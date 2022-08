Estuvo casi un mes aislado por el coronavirus y se terminó contagiando de viruela del mono tras ir a una fiesta

30 ag. 2022 - 13:12 hrs.

Joel Marino estuvo gran parte del mes de junio aislado para prevenir contagiarse de coronavirus. Pese a esta drástica decisión, terminó dando positivo, presentando síntomas como fiebre, fatiga y escalofríos, que lo llevaron a aislarse aún más en su departamento en New York, Estados Unidos.

El hombre, que se declaró abiertamente homosexual, pensó que este sería el año en que finalmente podría salir y ser partícipe de algunas celebraciones del Orgullo, ya que se había perdido dos anteriormente y no quería ausentarse una tercera vez.

Y el contagio de Covid no le negó esta oportunidad, puesto que, después de recuperarse, logró asistir a una fiesta el último domingo de junio en la zona de Manhattan, informa Insider.

La ida a una fiesta y los problemas de salud

La situación fue un alivio para Joel, que había estado mucho tiempo tomando los respectivos resguardos, que significaban, por ejemplo, no tener mucho contacto con otras personas. Sin embargo, ese día fue todo lo contrario: bailó, besó y quedó de pasar la noche con otra persona.

A partir de allí, comenzaron los problemas para el hombre, porque nueve días después comenzó a tener una picazón extraña en la garganta, la cual progresó con el paso de las horas, lo que lo llevó a ir a urgencias.

En el respectivo recinto médico le hicieron una serie de exámenes para estreptococos y sífilis, entre otras enfermedades, pero en todas dio negativo.

Pero el panorama cambió definitivamente para Joel, pues un día se percató que tenía pequeños granos y ampollas en su cuerpo: "Supe al instante que había contraído la viruela del simio. El periodo de incubación se alineó perfectamente con la fiesta de baile", señaló.

El severo diagnóstico

El hombre pensó en ir al médico, pero, a la vez, le preocupó poner en riesgo a otras personas, así que consideró que, como había logrado recuperarse del Covid por sus propios medios, también podría superar la viruela del mono.

"Mientras me recupero de la viruela del simio, he pasado tiempo visitando a mi familia, y es agradable estar en persona con quienes amo después de pasar tanto tiempo solo, enfermo y aislado este verano. Pero hay cosas que no mencionamos", manifestó Joel.

Por último, y ante los prejuicios de la enfermedad infecciosa, dejó en claro que "las personas deben darse cuenta de que la viruela del simio les está pasando a las personas que conocen y aman. Y no es un castigo por faltas morales".

