"Te duermes y ...": el terrible mensaje de un conductor de un taxi que aterrorizó a una joven pasajera

29 ag. 2022 - 09:00 hrs.

"Te duermes y te cojo" fue la frase grabada en la guantera de un auto que causó escalofríos en una joven oriunda de México luego de haber tomado un taxi de regreso a su casa. La imagen fue publicada en Twitter, buscando generar consciencia al respecto.

Amenaza de abuso

Como una amenaza de abuso sexual catalogó una joven llamada Michelle Judd en su cuenta de Twitter, la imagen que publicó donde aparece una imagen con un mensaje grabado en el auto de un taxista, consigna Crónica.

La joven, que abordó un taxi en la Ciudad de México, pese a que intentó bajarse del vehículo tras aquello, el conductor se lo impidió.

"Hace rato abordé este taxi y leí esto. 'Te duermes y te cojo'. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita", comenzó diciendo Michelle.

A ello, agregó: "Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara".

La joven logró capturar la imagen y, adicionalmente, el rostro del conductor en cuestión por el espejo retrovisor.

"Tienes que ir en alerta todo el tiempo"

Tras publicar el hecho, las imágenes se volvieron virales en redes sociales, recibiendo decenas de mensajes de otras mujeres que simpatizaron con la joven.

"Como mujer subirte a un taxi sola te pone en un estado en el que tienes que ir alerta todo del tiempo y es HORRIBLE", comentó una de ellas.

Otras cuestionaron el accionar del conductor: "¿Cómo un taxista puede tener un mensaje tan agresivo? Muchas mujeres han sido violentadas y desaparecidas por taxistas. No se debe tolerar esa clase de conductas. Eso no es gracioso".

Sin embargo, hubo otros comentarios donde pedían la "versión" del taxista y que la mujer actuó mal en haberle sacado una fotografía sin su consentimiento: "No tienes derecho de tomarle una fotografía al señor y acusarlo por una simple frase, por tu culpa puede sufrir represalias y perder su trabajo".