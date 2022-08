El drama de una mujer que tuvo una fuerte reacción alérgica en su matrimonio: "Tampoco puedo usar mi anillo"

25 ag. 2022 - 15:30 hrs.

Stephanie Harvey, de 34 años, sufre de una rara alergia a la presión en la piel. Esta extraña afección provocó que uno de los días más importantes de su vida se transformara en un verdadero infierno.

En esta oportunidad, la mujer, quien comenzó a presentar los primeros síntomas en 2020, afirmó que le salió urticaria en su noche de bodas debido al ajustado vestido que utilizó durante la ceremonia.

Al mismo tiempo, la afectada, que vive en Angus, Escocia, dio a conocer que no solo tuvo problemas con esta prenda, sino también con el anillo de bodas, que no ha podido usar producto de las ampollas que se han manifestado en su mano.

"Estaba cubierta de urticaria"

La vida de Stephanie ha empeorado al punto de tener reacciones cuando ocupa jeans, calcetines o sostén. A su vez, le cuesta tomar una ducha, ya que esto también suele desencadenar problemas en su piel, informa Daily Mail.

Si bien aseguró siempre haber tenido problemas con su piel, jamás pensó que se trataría de una afección que le traería consecuencias en su diario vivir: "Pensé que tenía alergia al látex, así que me sorprendió cuando sugirieron lo que podría ser", dijo.

Respecto a su matrimonio, que se llevó a cabo dos años atrás, afirmó que "fue horrible" y que "estaba cubierta de urticaria... Me dejaron ampollas donde también tenía puesto mi anillo de bodas".

Los medicamentos y tratamientos

Al día de hoy, Stephanie aclaró que "estoy tomando medicamentos de por vida ahora, pero son las cosas simples que das por sentado lo que no puedo hacer: usar jeans o sostén, ducharme, usar una banda para el cabello en la muñeca".

En concreto, la mujer debe tomar antihistamínicos diariamente y también tiene que seguir otros tratamientos en paralelo.

"Yo tampoco puedo usar mi anillo de bodas y estoy devastada porque era el anillo con el que me casé, no quiero ir a comprar uno nuevo porque no significará lo mismo para mí", sostuvo.

"Nunca piensas que obtendrás condiciones como esta"

No obstante, remarcó que "tengo que vivir con esto, así que lo mejor que puedo hacer es informar a otras personas para que noten los síntomas y reciban tratamiento antes".

Por último, Stephanie, quien ahora se dedica a advertir y concientizar sobre este tipo de temas, expresó que "nunca piensas que obtendrás condiciones como esta, hasta que te sucede a ti".