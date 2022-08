Llegaba de la escuela con moretones, pensaron que estaba siendo acosada, pero tenía una grave enfermedad

22 ag. 2022 - 12:50 hrs.

Scott y Katrina Thornley, una pareja que reside en la ciudad inglesa de Manchester, se preocuparon una vez que vieron a su hija llegar de la escuela con moretones. En un principio, pensaron que estaba siendo acosada o que estuvo peleando, pero los moretones en su cuerpo nunca desaparecieron.

Fue en julio de este año cuando los padres de la pequeña, llamada Eva, se dieron cuenta de esta situación, por lo que decidieron llevarla al médico para salir de las dudas.

La pequeña fue atendida en un recinto médico en el cual le hicieron exámenes de sangre, los que arrojaron que las lesiones que tenía no eran producto de golpes, sino que de una grave enfermedad.

El desgarrador diagnóstico

Los doctores le informaron a Scott y Katrina que en realidad su hija tenía leucemia. A raíz de lo anterior, la niña debió ser derivada de urgencia al Manchester Children's Hospital para iniciar su tratamiento de quimioterapia, que significó que perdiera su cabello, informa Daily Record.

Al recibir la noticia, el padre de Eva expresó que "es como si todo tu mundo se desmoronara. Todos los peores escenarios posibles estaban pasando por mi mente".

"Simplemente, asumes lo peor de inmediato como padre. Sentí pena para ser honesto. No parecía que me estuviera afectando, pero por dentro me mataba", sostuvo.

En cuanto a las lesiones en su cuerpo, Scott indicó que "le preguntamos (a Eva) cómo se hizo los moretones, pero no sabía. Pensamos que eran por tener una pelea en la escuela. No pensamos en absoluto, ni en lo más mínimo, que iríamos al hospital y sería leucemia".

"Todavía sonríe y es feliz"

La familia de la pequeña, pese al severo diagnóstico, afirmó que ella "todavía sonríe y es feliz" y que celebró su décimo cumpleaños el pasado 19 de agosto, aunque en el hospital.

Tanto Scott como Katrina tienen la esperanza de que su hija pueda volver por algunos días a su casa, ya que, por los tratamientos que está siguiendo, debe permanecer internada: "Es un cáncer agresivo, por lo que tenemos que tratarlo agresivamente", explicó el hombre.

"Tuvo 10 días de quimioterapia, es mucho para un niño. Incluso después de 10 días, sigue sonriendo y feliz. Es una situación horrible, pero me enorgullece ser su padre", agregó.