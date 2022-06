Sacó los "pasos prohibidos": Papá se vuelve viral tras realizar efusivo baile en el colegio de su hijo

21 jun. 2022 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se viralizó el registro que muestra cómo un papá acaparó todas las miradas en la celebración del Día del Padre, en la escuela de su hijo en México, después de que sacara los "pasos prohibidos" en una animada performance de baile.

"Feliz porque fue la sensación de su escuela"

El sujeto, que llevaba una polera que decía "papá de Mathias", bailaba en un principio de forma sencilla junto a su hijo, hasta cuando no se resistió al ritmo de la música y, sin guardarse nada, comenzó a mostrar todos sus dotes para la danza.

Fue el mismo protagonista del viral quien subió el video a su cuenta de TikTok, generando inmediatamente una ola de reacciones entre sus seguidores.

"En el festival de la escuela de mi hijo. Qué oso", publicó junto al video, que ya acumula más de 20 millones de reproducciones, casi 3 millones de "me gusta" y más de 24 mil comentarios.

Los seguidores no dudaron en aplaudir el baile del padre y le dejaron comentarios como "mira la cara del niño feliz porque fue la sensación de su escuela, felicidades", "cuántas no hubiésemos querido un papá así" y "al principio como que no, pero después sacó los prohibidos... felicidades", entre otros.

Revisa los videos

