17 jun. 2022 - 13:15 hrs.

Los usuarios de redes sociales nuevamente fueron testigos de un emotivo gesto, esta vez, protagonizado por una joven pareja argentina, Aixa y Lucas, quienes a fin de año tendrán un especial viaje a un cotizado destino.

En específico, la joven, de 26 años, compró pasajes a Catar, con el objetivo de ir al Mundial. Sin embargo, no se olvidó de su novio y decidió invitarlo a él también, informa La Nación.

El momento fue grabado por ella misma y compartido a través de la plataforma de entretención de TikTok, en la cual se aprecia la reacción que tuvo el Lucas y la particular frase que emitió.

"¿Quién paga esto?"

En el registro se ve cuando Aixa le va a dejar el desayuno a la cama a su pareja, con la entrada impresa en el respectivo plato.

En ese instante, Lucas vio que había un extraño papel en su comida, así que decidió tomarlo y empezar a leerlo, puesto que no entendía de qué se trataba.

"El Cairo.. Doha... ¿Cómo Doha? 21 de noviembre del 2020... Nooo... Me estás cargando. Mentira", fue la primera reacción del joven, quien no podía creer lo que estaba viendo.

A partir de allí, exclamó: "¿Nos vamos? ¿Quién paga esto?", por lo que su novia respondió: "Esto te lo regalo yo y después tú pagarás el hospedaje... ja, ja, ja".

"Noo, mentira... nos vamos al Mundial. Dale, no me j... No lo puedo creer. ¡¡Gracias!!", fueron las últimas palabras de Lucas, que quedó asombrado por el gesto de Aixa.

"Quería ir con él"

La joven, una vez que se viralizó su video, contó detalles acerca de la determinación que tuvo y explicó que la idea de ir al Mundial había comenzado tiempo atrás.

"Yo fui al Mundial de Rusia en 2018 con mis papás y fue algo único para mí que soy futbolera. Entonces, cuando me puse de novia hace dos años, le comenté a Lucas que se venía el Mundial y quería ir con él", señaló.

En este sentido, Aixa indicó que "empezamos a ahorrar plata todos los meses, como cualquier persona, y empezamos un emprendimiento para vender ropa, con el objetivo de que a futuro nos pueda costear los gastos".

"Este año, con el hambre que tenía de querer irme, avancé en el tema. Para él era imposible, era más escucharme lo que yo decía que otra cosa. Las posibilidades estaban y no es un viaje de lujo de 15 mil dólares, no es así para nada, si alguien viajó sabe que hay que rebuscársela. Veníamos viendo los vuelos y premeditando esto, por eso no es que se sorprende tanto él, es algo que estaba hablado", afirmó.

En esta ocasión, la pareja no tomó un vuelo directo, así que tendrá la posibilidad de visitar otros países mientras llegan a su destino: "El vuelo sale el 17 de noviembre y el primer tramo es Buenos Aires-París, con escala en Toronto, ahí vamos a recorrer unas horas. Después de París a El Cairo, con parada en Arabia Saudita y desde el Cairo a Doha. A la ida es todo de día y a la vuelta de noche, así que conoceré la Torre Eiffel de las dos formas".

Por último, la fecha de regreso a Argentina es el 13 de diciembre, aunque planean quedarse hasta el 18, día en que finaliza el evento, solo si su selección clasifica a la final.

Todo sobre TikTok