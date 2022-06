Falso: La parálisis facial de Justin Bieber no se debe a las vacunas de Covid-19

Con el anuncio de Justin Bieber sobre su parálisis facial y la cancelación de varias fechas de su tour en Norteamérica, en redes sociales se ha especulado falsamente que la causa de la enfermedad sería un efecto adverso de las vacunas contra el Covid-19.

Mediante una publicación en Instagram, fue el mismo artista quien el 10 de junio mostró que uno de los lados de su cara no reacciona a estímulos y explicó que esto se debe al síndrome de Ramsay Hunt, provocado por el virus de la varicela.

De hecho, la Scotiabank Arena donde se realizarían algunos de los conciertos, informó el 7 de junio que “por una enfermedad no relacionada al covid” se pospondrían los shows.

Nothing to see here…⚠️ pic.twitter.com/6dNgTCM69l