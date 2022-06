Falso médico dejó morir a paciente que sufría un infarto después de celebrar su cumpleaños en su casa

06 jun. 2022 - 14:15 hrs.

Víctor Calvo había cumplido 50 años el 27 de noviembre del 2020, por lo que su esposa, Laura Fechino, le había preparado una fiesta sorpresa, ya que por la pandemia no existían muchas posibilidades de celebrar.

Fue a eso de las 22:30 horas del 1 de diciembre de ese año, cuando, después de cenar y aprovechar el día juntos, el hombre, quien residía en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, en Argentina, comenzó a presentar algunos problemas de salud, así que le dijo a su conviviente que iría a descansar.

Víctor se recostó sobre la cama, pero unos minutos después captó que las molestias no pasaban, razón por la cual llamó a Laura para que fuera a verlo: "No sé qué me pasa, pero me duele mucho el pecho", le mencionó.

En específico, el hombre estaba sufriendo un infarto. Por este motivo, la mujer se contactó con personal médico y le dijeron que una ambulancia iba en camino, aunque finalmente apareció cuando el reloj estaba por marcar las 23:30, es decir, una hora después de que Víctor comenzó a tener síntomas, consigna Infobae.

La atención médica

En ese instante apareció quien se suponía que era el médico, que en un principio interrogó al paciente y le midió las pulsaciones. A partir de allí, y ante la desesperación de Víctor, el doctor le señaló que se calmara.

"Tráeme el electro, pero el mío. El de la ambulancia no, porque no funciona", fue una de las frases que dijo el especialista en ese momento, lo que comenzó a preocupar a la pareja.

El conductor de la ambulancia apareció con el aparato, pero fue la pareja del paciente la persona que terminó conectándolo a la corriente: "El electro marca algunas cositas que habría que profundizar. Se van con tiempo a la clínica por la obra social porque esto no tiene ningún apuro, tienen tiempo", sostuvo el médico.

"Llévame tú en la ambulancia", le pidió Víctor, a lo que el doctor respondió: "No, la ambulancia tiene Covid", lo que dejó atónito al afectado.

En esta línea, el paciente, ya desesperado, manifestó: "Pero qué me importa el Covid, llévame igual". No obstante, la respuesta del doctor fue "no, no se puede. Hay tiempo".

Así fue como el especialista terminó cobrándole, incluso, la atención a la pareja, además de desaparecer por el ascensor del departamento y dando una última instrucción: "Es un infarto agudo de miocardio. Hay que hacerle un cateterismo".

El falso médico llegando a la vivienda del paciente / Infobae

La muerte del paciente

Después del insólito momento que vivieron, la pareja salió en busca de un taxi para ir a un recinto médico, pero Víctor se descompensó en plena calle.

La situación era alarmante, por lo que Laura ya no hallaba que hacer, hasta que por fin llegó la ambulancia que trasladó a Víctor hasta un centro hospitalario.

"La situación es crítica, se perdió mucho tiempo. Vamos a hacer todo lo posible", fueron las palabras que le dijeron a la mujer sobre el diagnóstico de su pareja.

En este sentido, el hombre, después de varios intentos de reanimación, terminó falleciendo en la madrugada del día siguiente a la celebración de su cumpleaños.

¿Quién era el supuesto doctor?

Por otra parte, la respectiva investigación detalló que el supuesto doctor era Juan Olivares García, de 58 años, quien durante el operativo fue hallado durmiendo en una vivienda.

El falso médico / Infobae

El sujeto fue procesado por el delito de homicidio simple con dolo eventual y usurpación de título, puesto que se trataba de un falso médico que se hizo pasar por otro profesional.

Por último, se reveló que unos días después de quedar preso, el sujeto tuvo un infarto, al igual que Víctor, aunque a diferencia de él, sí tuvo una atención como correspondía, por lo que se salvó y terminó quedando con arresto domiciliario.