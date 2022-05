"Perdió un riñón y se destrozó las piernas": Estrella de conocido programa de talentos quedó grave tras fallido truco

03 may. 2022 - 16:30 hrs.

Jonathan Goodwin, una estrella del conocido programa "America's Got Talent", quedó con graves secuelas luego de un accidente que tuvo mientras ensayaba en uno de los sets del espacio en octubre del año pasado.

En específico, el hombre de 42 años resultó gravemente herido después de realizar un truco que consistía en escapar de una camisa de fuerza mientras estaba colgado boca abajo, a una altura considerable, y entre dos autos que permanecían suspendidos.

Amanda Abbington, prometida del afectado, detalló que el participante de este espacio calculó mal y los vehículos se soltaron repentinamente, por lo que fue aplastado por ambos, informa Daily Mail.

¿Qué dijo la pareja del concursante?

El impactante episodio no acabó allí, puesto que en ese momento los autos comenzaron a incendiarse, lo que provocó que Goodwin no solo quedara con diversas lesiones, sino también con quemaduras.

La situación causó conmoción entre la audiencia, por lo que el programa debió ser temporalmente suspendido por la cadena NBC.

En este sentido, la pareja de Goodwin señaló que "cayó 30 pies y perdió un riñón, se rompió ambos omóplatos, se destrozó ambas piernas... (Tuvo) quemaduras de tercer grado, se rompió la columna vertebral y se cortó la médula espinal y casi muere. Y luego, en la mesa de operaciones, casi muere de nuevo".

Tras los difíciles momentos que les tocó vivir, la mujer admiró el optimismo de Goodwin durante el su proceso de recuperación: "Su coraje y su fuerza es algo a lo que aspiro a ser. Es simplemente increíble, sinceramente, muy feliz, como un ser humano muy feliz y positivo... Él es asombroso".

"Me protegía el amor"

Por otra parte, el propio Goodwin dio a conocer detalles acerca de la dramática experiencia que le tocó vivir y publicó algunas fotografías de su proceso de recuperación, acompañado siempre de Abbington.

"Hasta la muerte digo nananana boo boo. He estado al borde del abismo y he esquivado lo peor que puede un ser humano, sin miedo... porque me protegía el amor", expresó el ilusionista.

Para tranquilizar a sus fanáticos, el hombre agregó que "hay un largo camino hacia la recuperación... Puede que deje la m... en paz por un tiempo, pero me queda mucho por hacer en este mundo. ¿Quizás podamos hacer algo bueno juntos?".