La estafa que afecta al entorno de conocida panelista de TV argentina: joven fotografió y usó tarjetas de sus amigas

21 abr. 2022 - 12:02 hrs.

Un impactante caso de estafa ha generado polémica en Argentina en las últimas horas. En esta ocasión, resultó afectado el círculo cercano de una reconocida panelista de televisión y esposa de un destacado exfutbolista de ese país.

Se trata de Yanina Latorre, pareja del exjugador de Boca Juniors y actual comentarista deportivo Diego Latorre, quien sufrió la filtración de unos audios comentando el robo que habían sufrido sus amigas por parte de una influencer.

Las grabaciones fueron enviadas por la propia Yanina a una persona de su entorno, explicando el 'modus operandi' de una joven llamada Lola Meyer, quien más tarde se reveló que incluso es amiga de su hija, Lola Latorre, informa TN.

El contenido de los audios se volvió viral y rápidamente empezó a ser discutido en redes sociales, puesto que la afectada señalaba que Meyer había robado los números de las tarjetas de crédito para realizar transacciones.

El modus operandi de la joven influencer

De acuerdo a lo anterior, Yanina indicó que la joven fotografiaba las tarjetas y hacía compras en Estados Unidos, llegando a gastar un total de 25 mil dólares (poco más de 20 millones de pesos chilenos).

"Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar", expresaba en los mencionados audios.

Las sospechas del círculo cercano de Yanina comenzaron a surgir una vez que los bancos les cortaran las tarjetas. Además, al ver el estado de cuenta, captaron que no habían hecho esa cantidad de gastos.

El arrepentimiento de Lola Meyer

En este contexto, Meyer terminó confesando la situación luego de que se conociera la verdad. Por este motivo, decidió enviarle un audio a una de las víctimas contándole lo ocurrido.

"Me siento una m... y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo", manifestó.

A su vez, remarcó que "nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas... tengo un problema enorme".

Las compras que habría realizado la influencer

En la plataforma de Twitter se viralizó una lista que reúne los productos que habrían sido comprados por Meyer con el dinero de las tarjetas de crédito de las afectadas.

En primera instancia, aparecen transacciones en tiendas como HyM, Zara, Zadig, Amazon e Ebay. No obstante, adquirió pasajes de ida y vuelta a New York y también pagó viajes en Uber y Cabify, entre otras cosas.

Por el momento, se desconoce si el caso está siendo investigado por la justicia argentina o si Meyer se habría comprometido a devolver el dinero gastado.