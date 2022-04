Emergencia en Estados Unidos: Policía ordena evacuar el Capitolio en Washington debido a amenaza aérea

La policía del Capitolio de Washington, Estados Unidos, ordenó la tarde de este miércoles evacuar el edifico que alberga al Congreso estadounidense, debido a una "amenaza aérea".

Según reportes de prensa, la entidad policial está "haciendo un seguimiento a un avión que posee una amenaza probable".

Luego de anunciar sobre la evacuación preventiva del edificio, la policía informó que "No hay amenaza al Capitolio", indicando además que pronto se entregarán más detalles.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD