"Nos encontraremos en el paraíso": La emotiva carta de una niña a su madre asesinada en la invasión rusa a Ucrania

A medida que la invasión rusa en Ucrania avanza, las historias de familias destruidas por la guerra se han vuelto una cotidianidad. Sin embargo, los homenajes a sus seres queridos "caídos" no dejan de emocionar.

Es el caso de una niña de nueve años, quien mediante una hermosa carta despidió a su mamá. La mujer habría muerto cuando las tropas rusas bombardearon su auto en la localidad de Borodyanka, en las cercanías de Kiev.

"Mamá. Esta carta es un presente para ti en este 8 de marzo. Si crees que me criaste en vano. Gracias por los mejores nueve años de mi vida", escribió la pequeña en un registro viralizado el pasado viernes 8 de abril por Anton Gerashchenko, un asesor del ministro del Interior de Ucrania.

"Esta es la carta de una niña de nueve años a su madre que falleció en Borodyanka", escribió en Twitter Gerashchenko, junto a una fotografía del escrito de la menor que se llamaría Galya.

Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.



"Mom!



You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!



Galia xx". pic.twitter.com/07l7vfQxM4