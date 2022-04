Al menos 35 muertos y 100 heridos en ataque contra estación de ciudad ucraniana de Kramatorsk

08 abr. 2022 - 05:50 hrs.

Al menos 35 personas murieron y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región.

"Más de 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un disparo de cohetes contra la estación. Es un ataque deliberado", dijo en Telegram Oleksander Kamyshin, responsable de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia. Minutos después, los servicios de rescate informaron de que había al menos 35 fallecidos.

Autos carbonizados

Un reportero de la AFP que acudió a la estación este viernes temprano vio a centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura, en dirección a otras partes más seguras del país.

Frente a la estación de Kramatorsk se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil. El lugar estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros. El interior de la estación estaba cubierto de sangre, a menudo pisoteada y extendida hacia la calle, debido al movimiento de los cuerpos.

"Maldad sin límites"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de acto de "maldad sin límites" de parte de Rusia el sangriento ataque con cohetes contra la estación de tren de Kramatorsk, en el este del país, donde hubo al menos 35 muertos este viernes.

"Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", dijo el mandatario en Telegram, denunciando los métodos "inhumanos" de las fuerzas rusas.

