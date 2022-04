"Estoy aterrada": Vecino la acosa y le ha destruido la entrada de su casa en reiteradas ocasiones con un martillo

08 abr. 2022 - 01:00 hrs.

Victoria Riscinskis admite estar “aterrada” debido a que su vecino, identificado como Stephen Groves, de 56 años, la acosa y va a su casa reiteradamente a romper las cámaras de seguridad de la entrada con un martillo, pese a tener orden de restricción.

En Birmingham, Inglaterra, en un registro de las cámaras de seguridad publicado por el medio The Sun, se puede ver al sujeto rompiendo el timbre de la casa y luego la cámara de seguridad con un martillo. Semanas antes, había sido denunciado y condenado por acoso.

Orden de restricción

El sujeto ya tenía una orden de restricción de hace más de dos años y en la corte de Birmingham, decretaron instalarle una placa electrónica para saber su ubicación. Sin embargo, hasta el momento, no se le ha instalado al acosador.

Pese a todos esos antecedentes, el hombre no dudó en volver a la casa de Victoria, rompiendo las cámaras de seguridad, lo cual quedó registrado antes de destruirlas.

Detenido

Posterior a esto, Victoria llamó a la policía y fue apresado por autoridades policiales, llevándolo inmediatamente hacia el tribunal de dicha ciudad.

Stephen pasó una noche en custodia, por lo que la fianza que debió haber sido de 500 libras esterlinas, cerca de 520 mil pesos chilenos, fue reducida apenas a 120, aproximadamente 126 mil pesos en la moneda local, la cual aún no ha sido pagada.

“No he dormido”

Victoria, la víctima de este sujeto, vive con su tío que tiene problemas de movilidad. Es por este motivo que siente miedo por su integridad y por la de su familia.

“No he dormido”, admite. “Me siento enferma y estoy asustada por si sale en libertad nuevamente. ¿Qué están esperando? Necesito ayuda urgente, no puede volver a mi propiedad. Algo malo puede pasar”.

“Ni siquiera he ido a la escuela, he llorado muchísimo por eso. Tienes a lunáticos caminando por las afueras de tu casa con un martillo. Es suficiente”, ruega la víctima, alegando que lo único que quiere es paz.

“Defensa” del acosador

Cuando Stephen Groves fue consultado de por qué realizaba esos ataques, aseguró que las cámaras de seguridad daban a su domicilio y que por eso las destruía.

“Ellos pusieron una cámara justo al lado de mi casa y no pueden hacerlo. ¿Dónde están mis derechos a privacidad?”, alegó el sujeto.

“He hecho cosas patéticas por esas cámaras. Me siento como un idiota porque ellos han vulnerado mis derechos. No me siento bien al respecto”, acusó.

