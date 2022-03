"Ya lo había denunciado dos veces": Una mujer fue secuestrada por su ex durante 10 días y fue golpeada y abusada

Una mujer proveniente de La Boca, Argentina, aseguró haber sido secuestrada, golpeada y abusada por su ex, quien la mantuvo cautiva durante 10 días. La víctima asegura que ya lo había denunciado anteriormente por maltratos, pero que la justicia no se hizo cargo.

Sobre cómo se dieron los hechos, Marcela cuenta que caminaba por su barrio cuando fue interceptada por un hombre de 44 años, con quien mantuvo una relación de casi un año, exactamente 10 meses.

“Me rompió el teléfono, me llevó para adentro a los empujones y me empezó a dar una paliza. Me tuvo encerrada del 7 al 17 de diciembre. Fui violada por él y por un tipo más”, relató en conversación con TN.

"Necesito justicia"

Este hecho, que ocurrió en diciembre del 2021, sigue siendo un trauma para ella. La víctima asegura que fue secuestrada por su ex, quien la golpeó y abusó reiteradamente e incluso dejó que otro hombre la violara también.

“Estoy con tratamiento psicológico y necesito justicia. Yo ya lo había denunciado dos veces por golpes. La anterior me había partido una madera en la cabeza”, contó Marcela en TN.

Su hija la buscó

Fue su hija mayor de 22 años quien se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al no poderse comunicar con su madre, empezó la incansable búsqueda. La mujer no atendía llamados y su familia también se unió para encontrarla.

Por su parte, el primer marido de la víctima, recibió información de que el secuestrador fue visto paseando el perro de la víctima. Con este antecedente, fue a la policía a denunciarlo. Sin embargo, su hija, había ido hasta la casa del sujeto, descubriendo que ahí se encontraba su madre.

"Estaba rota"

Marcela cuenta que su hija fue hasta el lugar junto a su sobrina, encontrándose con el sujeto que estaba bebiendo alcohol en la puerta del lugar. Al ser descubierto, metió a las dos mujeres dentro del inmueble.

"Ella vino con mi sobrina y él, que estaba tomando vino en la puerta, las metió adentro a las dos. Forcejeamos y con los gritos no le quedó otra que soltarnos”, detalló la víctima.

En tanto, agregó: "Yo estaba rota. El tipo me había destrozado toda la ropa. Ni siquiera tenía con qué vestirme. Cuando le preguntaban en la calle qué hacía con mi perro, él decía que yo estaba durmiendo o que me estaba bañando".

Agresor se escondía donde su madre

Actualmente, Marcela se encuentra en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), con la contención y compañía de su primer marido, con quien sigue legalmente casada.

En cuanto al sujeto que la mantuvo cautiva durante diez días, este estuvo todos estos meses oculto en la casa de su madre, en Tandil. El hombre será imputado por los delitos de abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad y lesiones.