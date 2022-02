El pasado jueves 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin comunicó el inicio de una "operación militar" en Ucrania por parte de sus fuerzas armadas, lo que posteriormente se tradujo en múltiples bombardeos en distintos puntos de dicho país.

El hecho ha causado un rechazo transversal alrededor del mundo y varios líderes internacionales han anunciado diferentes sanciones para el Kremlin, principalmente económicas.

Hasta ahora, salvo algunos enfrentamientos entre soldados, el ataque de Rusia sobre Ucrania consistió en el lanzamiento de misiles de largo alcance mediante los cuales destruyeron los centros de mando de las fuerzas armadas de su vecino país, logrando, supuestamente, su incomunicación.

Armas termobáricas

Sin embargo, durante las últimas horas se comenzó a viralizar un registro que revela que el Ejército ruso comenzó a desplazar lanzacohetes y armas termobáricas hacia la frontera con Ucrania.

En efecto, el corresponsal de CNN, Frederik Pleitgen, publicó en Twitter un video donde un camión traslada un tanque T-72, en el que va montado un lanzallamas TOS-1, en dirección a zonas fronterizas.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

¿Qué es el TOS-1?

Dicho lanzallamas ha sido utilizado en la guerra soviética en Afganistán, según publica The Guardian, además de Chechenia y también en la guerra civil en Siria.

El arma permite el lanzamiento de dos tipos de cohetes, uno incendiario y otro explosivo con aire y combustible.

Son precisamente estos últimos aquellos que reciben el nombre de termobáricos y funcionan utilizando el oxígeno del aire circundante para generar una explosión a alta temperatura.

RT mostró cómo funcionan:

Principales usos

Se trata de un sistema utilizado debido a su eficacia en contra de objetivos atrincherados. Se usa principalmente para despejar edificios, fortalezas y búnkeres.

Se considera un arma más destructiva que los explosivos comunes y, según I News, este tipo de armas son capaces de vaporizar cuerpos humanos.

La aparición de este tipo de armas en este conflicto causó preocupación entre autoridades de occidente.

"Mi preocupación es que Rusia use el uso indiscriminado de fuego indirecto, particularmente los sistemas de artillería, termobárica. Armas que sabemos que Rusia tiene en su arsenal y que ha utilizado en conflictos anteriores", señaló una autoridad de occidente a Huffington Post.

