Un hombre muere y ocho amigos terminan hospitalizados tras beber champaña envenenada en un restaurante

Harald Georg Z. acudió a un restaurante el domingo pasado en compañía de un grupo de amigos. En ese instante, decidieron pedir una botella de champaña, sin pensar que esto podría traerles consecuencias fatales.

El hombre decidió abrir la costosa botella frente al resto de los comensales, a quienes aprovechó de servirles en sus propias copas. Sin embargo, al tomar un sorbo comenzó a sentirse mal, llegando incluso a convulsionar.

Los testigos que estaban en ese momento, revelaron que más tarde los demás amigos también presentaron síntomas, por lo que debieron ser trasladados a un hospital, informa El Heraldo de México.

Por su parte, Georg, de 52 años, falleció pocos minutos después de haber sido ingresado al recinto médico, mientras que los otros ocho afectados tuvieron que ser internados, siendo uno de ellos dado de alta.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Respecto a este caso, Gerd Schaefer, fiscal de la ciudad de Weiden, en Alemania, dio a conocer que en el cuerpo de la víctima había un condimento "tóxico y venenoso que normalmente no contiene la champaña".

A raíz de las diversas diligencias, la policía logró descubrir que la botella tenía una cierta cantidad de droga sintética conocida como MDMA (éxtasis).

¿Cómo llegó la droga a la botella?

El persecutor indicó que las autoridades todavía no saben con exactitud cómo es que la droga fue puesta en la botella y que, al parecer, no se trataría de un acto voluntario, sino que de una negligencia, lo que no ha sido confirmado.

Por último, el gerente del restaurante explicó que la botella fue abierta por los propios comensales y que el registro fue grabado por ellos mismos.