Expresentadora de televisión expone a novio infiel en plena boda y la echan: "No te cases. No te quiere de verdad"

En las redes sociales se volvió viral el video protagonizado por Lizbeth Rodríguez, expresentadora del programa de Badabum “Exponiendo Infieles”. La mujer interrumpió la boda de una reconocida youtuber mexicana llamada Celeste Pellegrini.

Las imágenes de la boda, que se celebró el jueves 20 de enero de 2022, muestran el instante en el que Rodríguez, de 27 años, le pidió al novio que dijera la verdad sobre una presunta infidelidad, detalló el portal de la revista TV Notas.

“Celeste, Banaz te es infiel, dile lo que hiciste el fin de semana pasado. No te cases. No te quiere de verdad, ¿hay alguna de las damas que quiera decir algo?, Celeste no te cases por favor”, dijo insistentemente.

Dos hombres la sacaron de la boda

A raíz de su comportamiento, algunas de las personas que asistieron a la boda comenzaron a pedir que retiraran a la expresentadora del lugar.

Un minuto después, dos hombres se acercaron para sacarla del jardín, pero ella continuó pidiéndole a Celeste que no se casara. En ese instante, el novio tomó el micrófono y pidió disculpas a sus familiares y amigos por la escena y les explicó lo que pasaba.

“Disculpen por lo que acaban de ver. No sé por qué lo hizo, bueno, sí sé por qué lo hizo (...) Somos youtubers, hacemos bromas y esto es una broma para todos ustedes. Teníamos que cerrar con esto, una disculpa”, aseguró Juan Pablo mientras los asistentes se reían aliviados.

La opinión de los usuarios en las redes sociales fue dividida; algunos se rieron con la broma y dijeron que salió bastante bien, mientras que otros aseguraron que se notó que todo era fingido.

Cabe destacar que Lizbeth Rodríguez es una creadora de contenido que alcanzó un gran nivel de reconocimiento en México tras publicar una serie de populares videos en los que se dedica a exponer parejas infieles. Recibió numerosas invitaciones a varias transmisiones de televisión luego de que sus videos se hicieran virales.