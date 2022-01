Mujer de 71 años es violentamente agredida por asaltantes en su hogar: "Me llevaron media jubilación, todo el aguinaldo"

Una jubilada de 71 años fue víctima de una agresión por parte de tres asaltantes que ingresaron a su hogar en Villa Maipú, en Buenos Aires, Argentina.

Según relató la mujer, los sujetos eran “tres hombres, dos mocosos de entre 13 y 15 años y un hombre de 40″, quienes la golpearon en reiteradas ocasiones, incluso con la culata de una pistola.

Olga relató al medio trasandino TodoNoticias que los sujetos tenían un "mal dato", pues hasta rompieron su ropero en busca de dinero.

"Estaba guardando para arreglar la casa"

“Me llevaron media jubilación, todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa. Me pedían plata y yo les dije que no tenía, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me arrastraban de los pelos”, señaló.

En paralelo, señaló que los sujetos estuvieron cerca de una hora al interior de su hogar en busca de más dinero y especies.

“Me llevaron la SUBE (tarjeta para el transporte), el carnet de las vacunas, solo me dejaron un billete de 10 pesos en el bolsillo”, manifestó Olga.

"Una experiencia espantosa"

Posteriormente, manifestó que pidió una consigna a la policía, que consiste en que se destine a un funcionario para vigilar un lugar, en este caso su hogar, sin embargo, recibió un no por respuesta.

Finalmente, contó que concurrió hasta el Hospital Belgrano para realizarse las curaciones, sin embargo, expuso que "no había ni una gasa... fue una experiencia espantosa".