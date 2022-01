"Dulce estudiante": Muere de cáncer joven que planeaba pagar carrera universitaria vendiendo dulces en la calle

Una desgarradora noticia fue la que recibió la comunidad mexicana luego de conocerse el fallecimiento de Isaac Felipe Alonso, de 23 años, quien vivía en el sector de San José Carpinteros Tepeaca, en el estado de Puebla.

El joven falleció el lunes recién pasado debido a un cáncer de estómago que le habían diagnosticado en octubre del año pasado, cuando contrajo coronavirus, informa People.

Isaac era conocido en redes sociales como "dulce estudiante" y su historia se viralizó una vez que fuese captado vendiendo golosinas afuera de una catedral.

Las aspiraciones del joven

El estudiante era reconocido principalmente por su esfuerzo, no solo por la intensa labor que desarrollaba en las calles, sino también porque planeaba convertirse en contador, cursando sus estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El fallecimiento del joven fue dado a conocer por un medio local, que además reveló que su familia necesita ayuda económica para los trámites que de aquí en más deben realizar.

"Lamentablemente, Isaac Felipe, el joven que vendía dulces en la Catedral para entrar a la BUAP, falleció hace unas horas, su familia requiere apoyo para los gastos funerarios", se comunicó.

El agresivo cáncer

El cáncer que le detectaron a Isaac fue agresivo, por lo que su salud empeoró rápidamente. No obstante, el pasado 23 de diciembre el estudiante se mostró ansioso por una cita que tenía con un oncólogo en la clínica del Hospital San José.

En la plataforma de Facebook, el estudiante indicó que "mi estado de salud no me permite moverme como antes. Me ayudaría mucho vivir cerca del hospital para acudir a las citas que tengo y que me digan qué prosigue para poder sanarme".

"Por favor, si tienes alguna información de alguna persona que me pueda ayudar sería una enorme bendición para mí, que aún no inicio con el tratamiento y aún no me dicen con certeza cuánto tiempo estaré acudiendo al hospital. Por favor, ayuda", agregó.