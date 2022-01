Encuentran "caja del tiempo" enterrada hace 134 años: Fue hallada bajo estatua de controvertido general

La caja del tiempo enterrada durante 134 años bajo el pedestal de la estatua del general confederado Robert Lee en Estados Unidos desveló este martes su misterio: contiene reliquias de la Guerra de Secesión pero ningún tesoro para los coleccionistas.

Una caja o cápsula del tiempo es un receptáculo que contiene objetos o documentos representativos de una época para las generaciones futuras.

En su interior, los técnicos del departamento de Recursos Históricos del estado de Virginia encontraron, entre otras cosas, balas Minié, (munición de la guerra civil de 1861-1865), billetes y monedas emitidos por el gobierno confederado, periódicos y revistas, un almanaque de 1887, libros, una biblia y documentos de las logias masónicas de la región.

En un sobre había dos pequeñas esculturas de madera, los símbolos masónicos de la escuadra y el compás, y una bandera confederada.

En uno de los libros había un marcador con el perfil dibujado del general Lee.

La caja también contenía un fragmento de una bomba utilizada en la batalla de Fredericksburg, que ganaron los sudistas en 1862.

El documento más llamativo es el dibujo de una mujer arrodillada frente al ataúd de Abraham Lincoln, asesinado el 14 de abril de 1865. Había sido publicada a doble página en la revista Harper's Weekly dos semanas después de los hechos.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2