California declara ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento: Víctimas pueden demandar por daños y perjuicios

California se convirtió en el primero de los estados de Estados Unidos en calificar de ilegal al “stealthing” o sigilo, acto de quitarse el condón sin consentimiento durante las relaciones sexuales, después de que su gobernador Gavin Newsom promulgara un proyecto de ley.

El documento convierte al sigilo en un delito civil y otorga a las víctimas motivos para demandar a sus agresores por daños y perjuicios.

"Al aprobar este proyecto de ley, estamos subrayando la importancia del consentimiento", publicó la Oficina del gobernador de California en Twitter.

With @AsmGarcia’s #AB453 signed, victims of stealthing will be able to take civil action against their perpetrators. By passing this bill, we are underlining the importance of consent.https://t.co/uxlorgewu4 — Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 8, 2021

El "stealthing" no solo es inmoral, sino ilegal

La asambleísta demócrata del Distrito 58, Cristina García, promovió esa normativa legal y dijo sentirse orgullosa de que California sea el primer estado en aprobar el proyecto.

Glad that CA is leading for the nation on stealthing. 1 state down, 49 to go 👊🏽💪🏽@hannahcwiley https://t.co/P7044Nxwik — Cristina Garcia (@AsmGarcia) October 8, 2021

“Tengo un sentido de urgencia por ver que otras legislaturas estatales aprueben proyectos de ley similares, por lo que está claro, en todos estos estados, que el sigilo no solo es inmoral, sino ilegal”, expuso García, según se lee en The New York Times.

García fundamentó su propuesta en una investigación presentada por la abogada Alexandra Brodsky, en la Universidad de Yale, en 2017, pero durante estos años había sido rechazada por los legisladores opositores.

Thank you @azbrodsky for your thesis, giving us a name, & a way to talk about this. Your work around the continuum of consent is so important. https://t.co/9Wt0GsZSIB — Cristina Garcia (@AsmGarcia) October 8, 2021

"Ver este tema pasar de la tesis de maestría de una mujer joven a ahora, ya sabes, una discusión global es realmente la parte emocionante", afirmó García.

Para la asambleísta, la nueva ley ampliará la conversación sobre el consentimiento en los hogares y escuelas. Aunque no está contemplada la posibilidad de encarcelamiento por sigilo, García considera que se ha dado un primer paso para eventualmente añadir el sigilo al código penal del estado.

Con esta ley se entiende que comete agresión sexual quien “provoca el contacto entre un órgano sexual, del que se ha retirado un preservativo y la parte íntima de otra persona que no ha dado su consentimiento verbal para que se retire el condón”, refiere una nota de Infobae.

