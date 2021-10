Un accidente que podría haber terminado en tragedia fue lo que ocurrió en Florida, Estados Unidos, luego que un policía se salvara de ser impactado por un automóvil.

El hecho ocurrió en una carretera de Palm Beach, cuando el uniformado descendió de su vehículo para asistir a una conductora a la que se la había pinchado una llanta.

El momento quedó registrado en un video, en donde se ve al policía percatarse de que un auto se acerca hacia donde él está, reaccionando de manera inmediata y corriendo hacia un costado.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la conductora involucrada no sufrió heridas de gravedad, sin embargo quien provocó el accidente se dio a la fuga.

A través de Twitter, la Patrulla de Carreteras de Florida publicó el registro del accidente, además de informar que "el conductor que causó este accidente no se detuvo ni ayudó a los involucrados".

"Afortunadamente, el automovilista sufrió heridas leves y el policía salió ileso. Siempre deténgase para controlar a los demás cuando estén involucrados en un choque en caso de lesiones", añadió.

The driver that caused this crash failed to stop and render aide to those involved. Luckily the motorist suffered minor injuries and the Trooper was unharmed. Please always stop to check on others when involved in a crash in case of injuries. pic.twitter.com/MzevnADduj