La historia del profesor de 81 años que llegó a la cárcel por un accidente de tránsito: "Estoy listo para lo que venga"

En las redes sociales se difundió el video desde la celda en la cárcel del profesor Iván Leonidas Vaca Pozo, quien cumple una condena de cinco años en Guayaquil, Ecuador, tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció un motociclista.

La historia del profesor de literatura se dio a conocer luego de que algunos de sus exalumnos publicaron en Twitter un video del adulto mayor en su celda, donde permanece arrestado por el accidente automovilístico que ocurrió en el año 2017, informó El Universo.

“Estoy listo para lo que venga. No me alegra ningún problema. Si debo salir, lo haré, pero estoicamente; y si debo quedarme, también. Son tropezones que da la vida. Pero hay que aprender no a no caer, sino a levantarse de la caída”, dice el profesor con una debilitada voz en el video que se viralizó.

De acuerdo a los registros judiciales, Vaca, de 81 años, fue detenido el miércoles 8 de septiembre de 2021 y estuvo quedándose en la prevención del cantón Durán hasta que fue dada la orden de traslado al Centro de Privación de Libertad, que se emitió el 30 de septiembre.

Hay personas buenas que por no tener $ y un ab. están presos?. Si, se llama Ivan Vaca, 81 años, profesor en la ANAI por 50 años. Estaba en su carro en un semáforo, una moto se cruza la roja y fallece una de las dos personas que iban allí. Ahora está preso @LassoGuillermo pic.twitter.com/Bdpn84X03Y — Guillermo Del Campo (@delcampo76) October 5, 2021

Se dio a la fuga tras el accidente

En el expediente del caso se lee que el accidente ocurrió en el kilómetro 4,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena y que, de acuerdo al informe técnico, el hombre cambió de carril sin percatarse de que detrás de él venía el motociclista.

Sin embargo, los exalumnos de Vaca consideran que esa conclusión es injusta y aseguran que el motociclista no respetó el semáforo y por ese motivo chocó con el profesor.

Este hombre es el Ivan Vaca fuerte que tanto nos enseñó por generaciones. No es justo que esté actualmente en ese estado por la INjusticia del país.

(Las fotos las tomé de otros perfiles) pic.twitter.com/ay3sN9HjE8 — Jorge Luis L. (@GeorgeGYE) October 6, 2021

María Josefa Coronel, la directora provincial de la Judicatura del Guayas, revisó el informe del caso y señaló que la sentencia de cinco años se emitió en 2018, pero fue apelada y ratificada por un tribunal.

La decisión se apeló de nuevo y llegó a Quito, donde una Sala de Casación reiteró la condena. Es por esa razón que el adulto mayor fue detenido este año para que finalmente cumpla su pena.

De acuerdo a Coronel, una agravante en el caso fue que el profesor Iván abandonó el sitio del accidente y no brindó ningún tipo de ayuda al motorizado, que murió a raíz de una fatal contusión cerebral.

🇪🇨 | "Estoy Listo para lo que venga. No me alegra ningún problema. Si debo salir, lo haré y si debo quedarme, también", sostuvo Iván Vaca Pozo, profesor de 81 años que cumple condena en cárcel de Guayaquil por accidente de tránsito, en medio de ambiente de guerra por bandas. pic.twitter.com/FmJWA6BYJ3 — Antena Uno (@antenaunofm) October 7, 2021

