Padres matan al perro y le prenden fuego a la casa de profesor acusado de abusos sexuales en jardín infantil

Un profesor de Educación Física fue detenido el jueves en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, acusado de abusar de al menos dos niñas, de entre 5 y 6 años, en un jardín infantil del barrio de Yapeyú.

Las denuncias provocaron que familiares de los alumnos llegaran hasta la casa del docente y le prendieran fuego como forma de "tomar la justicia en sus manos". La esposa del acusado además denunció que habrían matado a su perro.

Queman la casa y matan al perro del suspuesto abusador

Según detalla TN todo comenzó la mañana del jueves cuando el grupo de personas comenzó la violenta protesta frente al jardín infantil Ceferino Namuncurá pidiendo la detención del profesor. Este no estaba en ese momento en el lugar, por lo que fue detenido en su domicilio particular por orden de los fiscales del caso.

Pese a la detención, horas más tarde el grupo se trasladó a esta vivienda realizando pintadas, lanzando piedras y haciendo ingreso a la casa del presunto abusador. Allí prendieron fuego al inmueble y dieron muerte a la mascota del detenido.

"No hubo forma de pararlos, la Policía no llegó a tiempo a pesar de que llamamos por teléfono ni bien nos avisaron los vecinos. Nos destrozaron por algo que no está probado", dijo Fernanda, la esposa del profesor detenido.

"Yo entiendo el dolor de esos papás que a lo mejor saben o sienten que sus hijos han sido abusados, pero no pueden hacer todo esto hasta no comprobarse", agregó la mujer.

Las denuncias contra el profesor

Una de las madres denunciantes contó que su hija le manifestó "dolores de cuerpo", por lo que la llevó al Hospital Iturraspe, en donde se constató que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. Posteriormente, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia confirmó el diagnóstico.

"Mami, no digas nada, porque el profesor de gimnasia se va a enojar", fue la respuesta de la menor cuando su madre le comenzó a preguntar por lo sucedido.

Tras esto, la mujer se puso en contacto con los demás padres, los que tras conversar con sus propios hijos se toparon con varios relatos de situaciones inapropiadas entre el docente y los alumnos.

Se espera que este sábado se realice la audiencia de imputación de cargos en contra del hombre.

