Mata a su exnovia al descubrir que estaba embarazada y lo condenan a cadena perpetua: "Te veré en el infierno"

Un hombre recibió una sentencia de dos cadenas perpetuas después de haber admitido que asesinó a su exnovia y a su nueva pareja al embestir la camioneta, en la que había colocado tanques de propano, contra el remolque que ellos ocupaban.

Shelby Duarte, de 23, le había confesado a David Joshua Reed, de 41 años, que estaba esperando un hijo suyo, pero que había decidido continuar su relación con Timothy Nelson, de 43.

Reed procedió entonces, el 9 de diciembre de 2020, a cargar el asiento delantero de su camioneta con tanques de propano, condujo a alta velocidad y se estrelló contra la casa rodante que ocupaban Duarte y Nelson.

Por el impacto, los cuerpos fueron lanzados a más de 20 metros del remolque en Indale, Estados Unidos.

Antes de cometer el doble asesinato, Reed le envió un mensaje de voz a su exnovia con una amenaza: “Cosechas lo que siembras. Te veré en el infierno".

“No puedo decir lo que quiero, pero el hueco que le dejaste a nuestra familia; eres inútil y malvado. En estos 30 años que tienes, no hay nada que pueda decir, pero rezo para que no salgas de esos muros", afirmó Joseph Eisenhower, hermano de la mujer, de acuerdo con una publicación de New York Post.

A heartbreaking and unexpected loss. Thank you to Shelby's family for allowing me to share who she was and the justice she deserves. Your stories matter!https://t.co/7YxOAJjk7s