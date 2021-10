A poco menos de una semana del asesinato de Gonzalo Martínez (25), quien habría muerto a manos de su expareja en Argentina, en las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes que podrían ayudar a guiar las respectivas diligencias.

La mujer, identificada como Gabriela Núñez (28), es investigada por haber golpeado de un ladrillazo al joven en el cumpleaños del hijo que tienen en común, lo que provocó que falleciera por la gravedad de la lesión.

Romina Martínez, la hermana de la víctima, se refirió a este fatal suceso y afirmó que esta no se trató de la primera vez que el hombre era agredido por la mujer, ya que en diciembre del año pasado ella lo había atacado con una tenaza en su cabeza, según cuenta.

"Creemos que fue premeditado"

"Ahí nosotros le advertimos que se alejara de ella y así terminó, nos destruyó la vida a todos", aseguró la mujer.

Sin embargo, existe un factor determinante y que causó sospechas en la familia, puesto que tras haber terminado su relación, la presunta autora del crimen cambió su estado civil a "viuda" en Facebook, consigna TN.

"Por eso nosotros creemos que el ataque fue premeditado. Estoy arrepentida de no haberla denunciado antes, de haber hecho algo. Hoy ya no puedo hacer nada para que mi hermano esté acá, pero pedimos ley pareja para todos, que ella pague por lo que hizo", manifestó.

TN

"En la mesa de la casa había alcohol y droga"

Cabe señalar que Martínez tenía una prohibición de acercamiento. Sin embargo, el último tiempo había frecuentado en la casa de su ex: "Se han dicho muchas cosas de mi hermano, cosas aberrantes, pero no todo es cierto. Él no era ningún abusador ni golpeador. Solo se preocupaba por el bienestar de sus hijos y ella lo manipulaba con eso", indicó su hermana.

Al momento de enfrascarse en una discusión con la nueva pareja de Núñez, el hombre habría tenido la intención de llevarse a sus dos hijos en un taxi, sin que se enterara su madre, y minutos después habría sido atacado por la mujer.

"En la mesa de la casa había alcohol y droga, por eso él se quiso llevar a los niños, no quería que siguieran en ese ambiente", agregó Romina.