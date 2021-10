Niña de 10 años muere por coronavirus cinco días después de contagiarse: "Hemos perdido una parte de nuestro corazón"

La familia de Teresa, una niña de 10 años, vive difíciles momentos luego de su fallecimiento, el cual afectó tanto a ellos como a la comunidad de Virginia, en Estados Unidos, que aún no procesa esta lamentable situación.

La niña se encontraba perfectamente sana. Sin embargo, el miércoles 22 de septiembre comenzó a presentar síntomas asociados al coronavirus, como por ejemplo, dolor de cabeza y fiebre.

Fue el viernes de esa misma semana cuando desde el hospital Children's Hospital of The King's Daughters se coordinó una prueba de Covid-19 para confirmar el diagnóstico, pero la salud de la menor empeoró con las horas.

El domingo por la noche la pequeña tuvo una tos persistente que la llevó a vomitar. Por este motivo, Nicole, su madre, la llevó de urgencia hasta un recinto médico donde le hicieron los respectivos exámenes, entre ellos, de coronavirus, informa CNN en Español.

Muerte de la niña

La progenitora de Teresa explicó que "le hicieron una radiografía de tórax y, cuando volvieron, dijeron que no había signos de neumonía por Covid-19, que sus pulmones estaban perfectos, preciosos. No parecían preocupados".

Pese a esto, en un periodo de 24 horas la menor dejó de respirar, por lo que fue derivada a un hospital local y posteriormente al Children's Hospital of The King's Daughters de Norfolk, donde falleció.

Jeff, el padre de la niña, comentó que ella era inteligente y que siempre estaba dispuesta a ayudar: "Una de las cosas que nos dijo antes de enfermar fue que su trabajo era ser la 'enfermera de la clase' para llevar a los niños enfermos de la clase a la enfermería".

"Y hay que entender que mi hija, así es ella, ayudar a la gente es mi hija, no es algo que no hubiera querido hacer", sostuvo.

"Nuestra hija estaba perfectamente sana"

Cabe señalar que Teresa iba a la escuela primaria Hillpoint in Suffolk, donde actualmente existe un mandato de mascarilla.

Respecto a la vacunación, la niña y su hermano de nueve años aún no recibían la respectiva dosis, aunque estaban a la espera de hacerlo. En paralelo, sus padres y hermanos mayores ya estaban inoculados.

De acuerdo a lo anterior, Nicole emitió sus descargos en su cuenta de Facebook y escribió que "nuestra hija estaba perfectamente sana" y que "seguiría aquí si la gente hubiera dejado de enviar a sus hijos enfermos a la escuela".

"No me voy a esconder más. Me arrebataron a mi hermosa niña porque la gente es demasiado maldita egoísta como para preocuparse por lo que pueda pasarle a otros", manifestó.

Asimismo, recalcó que "yo no lo fui. Nosotros no lo fuimos. Usamos nuestra mascarilla porque hay demasiados en nuestra tribu que están en riesgo. Mi hija no estaba en riesgo. Y ahora se ha ido".

"Hicimos todo lo que podíamos hacer y ahora hemos perdido una parte de nuestro corazón... El Covid es real y no le importa a quién se lleva", agregó.

