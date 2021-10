"Finalmente libre": Mujer celebra su divorcio tras 17 años de casada con una fiesta de unicornios y arcoiris

Sonia Gupta, una mujer del Reino Unido, decidió organizar una colorida fiesta para celebrar con un castillo inflable y decoración de unicornios que “finalmente” se divorció de quien fue su esposo durante 17 años.

La madre de dos hijos organizó una fiesta temática con algunos de sus familiares y amigos, para celebrar el final de un largo proceso de divorcio que se extendió durante un periodo de tres años, escribió el diario inglés Mirror.

En las imágenes de la celebración que compartió Gupta, de 45 años, lleva un vestido estampado con colores y una banda que reza las palabras “finalmente divorciada”. Además, pidió a los asistentes que fueran con vestimenta ruidosa y vibrante.

Indian woman #soniagupta threw a massive party to celebrate divorce after 17 years of marriage#divorceparty pic.twitter.com/KDgax9Y2Ic