"¿Qué clase de ejemplo están dando?": Familia es captada colocando pelos en su comida para no pagar la cuenta

Un insólito hecho tuvo lugar en México e involucró a una familia que fue captada cometiendo una fraudulenta acción mientras comían al interior de un restaurante.

La situación fue expuesta por las meseras del recinto, quienes afirmaron que las personas estaban colocando pelos en su propia comida para no pagar la cuenta, sin saber que su comportamiento había sido grabado por las cámaras de seguridad, informa TN.

"No es justo que nos quieran hacer esto"

En las imágenes se puede ver a dos adultos -un hombre y una mujer- en compañía de dos niños, sentados en una mesa y degustando en una primera instancia su respectivo plato de comida.

Sin embargo, todo cambió al momento en que la pareja comenzó a colocar los pelos en la comida, lo que sorprendió a las meseras, quienes comentaron que ya habían tenido inconvenientes anteriormente con ellos.

"Esta familia hace poco se acaba ir del restaurante y se me hizo súper mala onda lo que hicieron. Hace un mes, vinieron a comer y les pasó un incidente, y qué curiosidad de que hoy les pasó exactamente lo mismo", explicó la trabajadora de dicho restaurante.

De acuerdo a lo anterior, señaló que "siempre intentamos cuidar la higiene, la manera en la que se sirven sus platos, quienes lo manejan, para que este tipo de incidentes jamás pasen. Y no es justo que nos quieran a nosotros los meseros hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, pues no vengan a comer y ya".

"El pelo del que tanto se quejaron hace un mes y hace poquito, que fue hace unas horas, fueron ellos. Ellos metieron su pelo, y fue la señora, el niño y el señor. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tus hijos para que hagan este tipo de cosas?", manifestó la mujer.

Se fueron del restaurante sin pagar

En esta línea, recalcó que "lo peor es que el niño está aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Tengan muchísimo ojo, no dejen como meseros que los traten de esta manera".

"Se volvieron a ir muy indignados sin pagar. Ellos estaban indignados diciendo que nosotros habíamos sido los 'puercos' cuando en realidad ellos metieron el pelo", sentenció la mesera.

Haz clic aquí para ver el video.