Carnets chilenos en frontera de Estados Unidos: Migrantes haitianos los destruyen para solicitar asilo

¿Qué pasó?

Cientos de migrantes haitianos que han tenido un paso por Chile, se encuentran en la frontera de Estados Unidos para ingresar a ese país.

En el lugar, se han encontrado carnets de identidad de nuestro país, los que están siendo destruidos para solicitar asilo político.

Lo anterior debido a que su solicitud será rechazada, si es que desde el gobierno estadounidense descubren que estos migrantes se han establecido en otro país con anterioridad.

Reporte sobre identificaciones chilenas

Existe preocupación en la localidad Del Río, en Texas, que continúa siendo el epicentro de la crisis fronteriza de los Estados Unidos.

Según indica Curtis Houck, de Fox News, citando el Twitter de Bill Melugin, "los haitianos están rompiendo las identificaciones chilenas porque su solicitud de asilo será rechazada si el gobierno sabe que estos migrantes se han establecido en otro país antes de venir aquí".

En tanto, el reportero Todd Bensman, sentenció en la misma red social que “la razón por la que los migrantes haitianos descartan sus tarjetas de identificación chilenas y brasileñas aquí en el lado mexicano es para ocultar a los revisores de asilo que ya se encontraban en una situación segura y próspera durante años y años antes de venir para la actualización estadounidense”.

En un segundo post, expuso que “tres tarjetas de identificación chilenas más encontradas en terrenos de acceso público en medio de montones de identificaciones de identificación personal arrojadas por migrantes en el lado de Acuña México, recuperables y visibles por cualquier persona”.