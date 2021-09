Lanzan a bebé recién nacido desde un segundo piso y lo rescatan al "atraparlo en el aire"

Eduardo Matute, un agente de la policía de Nueva Jersey, Estados Unidos, recibió la aclamación de los vecinos luego de que logró salvarle la vida a un bebé de un mes de vida, al que atrapó luego de que un hombre lo arrojó desde el balcón de un segundo piso.

El oficial y otros compañeros del departamento de policía de la ciudad de Jersey acudieron, la mañana del sábado 18 de septiembre de 2021, a Rose Avenue, donde un hombre tenía “a un bebé colgando sobre un balcón”, escribió KYTV, una estación afiliada de NBC.

Con el objetivo de iniciar una negociación con el sospechoso, el oficial Joseph Casey estableció un perímetro. No obstante, el hombre finalmente dejó caer al recién nacido, pero el oficial Matute actuó rápidamente y lo atrapó. El niño no sufrió ningún tipo de lesión, detalló el New York Post.

Según la portavoz de la ciudad de Jersey, Kimberly Wallace-Scalcione, la investigación se encuentra en desarrollo y el sujeto no identificado fue acusado de intento de asesinato, agresión agravada y poner en peligro el bienestar de un niño.

Por precaución, el recién nacido fue llevado hasta el hospital, pero fue dado de alta en poco tiempo. La fiscal del condado de Hudson, Esther Suárez, compartió desde su perfil en Twitter una foto de Matute sonriendo mientras sostenía al bebé cuando aún se encontraba en el centro médico.

Feeling grateful for the efforts of the Jersey City Police Officers who performed heroically today to keep this baby safe. Thank you JCPD! #jerseycity pic.twitter.com/UptJWywzEe

“Felicitaciones al departamento de policía de la ciudad de Jersey y a todos los oficiales involucrados por sus actos heroícos y por llevar una conclusión segura a esta peligrosa situación”, escribió Suárez en otra publicación.

An extremely dangerous incident developed this morning on Rose Ave in Jersey City in which a man was threatening a one-month-old baby. Kudos to the JCPD and all the officers involved for their heroics and for bringing a safe conclusion to this dangerous situation.