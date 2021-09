Mujer "revive" luego de estar clínicamente muerta por 45 minutos mientras su hija daba a luz en el mismo hospital

¿Qué pasó?

Atónitos quedaron los médicos de una clínica de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, luego que una mujer fuera dada por muerta mientras su hija se encontraba dando a luz en el mismo recinto.

Todo comenzó una vez que la mujer se enteró que su hija había acudido a aquel recinto para atender su embarazo. Ahí fue cuando decidió correr hacia allá, pero tuvo un grave problema de salud: sufrió un ataque al corazón.

Estuvo muerta por 45 minutos

Los médicos hicieron todos sus esfuerzos por mantenerla viva tras la emergencia. Sin embargo, la afectada estuvo clínicamente fallecida por 45 minutos, informa TN.

En ese dramático momento, los especialistas le practicaron reanimación pulmonar y tras varios intentos finalmente logró "revivir".

En paralelo, su hija también pasaba por un complicado embarazo, puesto que su bebé había quedado atascada en el canal de parto, aunque todo pudo solucionarse a tiempo.

"Asusta mucho volver"

La ahora abuela comentó el extraño acontecimiento por el que pasó y señaló que "asusta mucho volver, es como una segunda oportunidad para vivir".

Posteriormente, tanto ella como su hija expresaron su gratitud a la clínica por la atención que recibieron.

En ese contexto, el doctor Dov Frankel sostuvo que "no les digo de nada, les digo gracias. Nos has enseñado lo que significa vivir. Nos has enseñado lo que significa no rendirse".

Cabe mencionar que los expertos han informado que la muerte biológica se produce desde los 4 a 15 minutos del deceso clínico.

Esto quiere decir que esta muerte aparente "es susceptible de ser recuperable si se hace llegar al cerebro sangre oxigenada suficiente para que dicho órgano no se lesione".

Ver cobertura completa