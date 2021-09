Mujer que fue declarada muerta recibe novedades sobre su dramático caso: "Quiero recuperar mi vida"

Una insólita situación enfrenta una mujer de 58 años en Francia, que según ella está "oficialmente muerta", no solo para las instituciones de su país, sino también para el resto de la sociedad.

Se trata de Jeanne Pouchain, quien hace tres años descubrió que fue declarada fallecida, lo que la ha afectado duramente. Por esta razón, documentos como su cédula de identidad y licencia de conducir dejaron de ser válidos, al igual que su número de seguro social que fue cancelado, informa El Universal.

La mujer, que además tampoco tiene seguro médico, indicó que se percató de este hecho tras una sentencia de un tribunal. Incluso, unos policías que fueron a verla la señalaron como "difunta" al nombrarla.

Estas palabras causaron ciertas dudas en la mujer, quien corroboró que efectivamente aparecía como muerta cuando leía un documento.

¿Cómo comenzó todo?

Todo habría comenzado luego que una exempleada de una empresa de limpieza que Jeanne dirigía, la demandara, pidiendo una compensación por haber perdido su trabajo hace 20 años.

El caso fue llevado al sistema jurídico francés, hasta que el tribunal de Lyon determinó en 2017 que los daños tenían que ser pagados, pero que la gerente de dicha compañía había fallecido.

Por su parte, Jeanne afirma que jamás fue citada a una audiencia. Por este motivo, nunca pudo refutar la decisión de su condición como "persona fallecida".

En este sentido, la mujer fue declarada legalmente muerta. Incluso, se llegó a la conclusión de que su exesposo e hijo tendrían que pagarle 17 mil dólares a la exempleada que la denunció como compensación.

AFP

"Estoy muerta para todo el mundo"

A raíz de este asunto, Jeanne señaló que "estoy muerta. Estoy muerta para los tribunales, para las agencias gubernamentales, estoy muerta para todo el mundo".

Respecto a su actual vida, la afectada explicó que "ya no salgo porque no sé qué podría pasar si me arrestan, si se me presenta un problema. Si necesito ir a la tienda, voy bajando la cabeza, voy cuando ya casi están cerrando o hago todo muy rápido, para comprar un par de cosas solamente".

"Mi marido hace las compras. No me atrevo a conducir, como solía hacerlo. Me despierto por la mañana y no puedo esperar a que termine el día", sostuvo.

Asimismo, indicó que "cuando alguien toca el timbre, me escondo porque tengo miedo. No sé qué otras malas noticias pueden venir".

"Quiero que el Estado me devuelva mi identidad"

La semana anterior, un tribunal realizó una audiencia pública, instancia en la que el abogado de Jeanne presentó una denuncia contra el poder judicial francés por mantener "registros falsos".

En este sentido, el equipo legal de la mujer debe presentar la invalidez del documento que dice que se encuentra fallecida para así eliminar tal veredicto.

En el marco de este confuso hecho, Sylvain Cormier, abogado de Jeanne, detalló que la exempleada habría dicho con anterioridad que la mujer estaba muerta sin ofrecer ninguna prueba y que "todos le creyeron", lo que aún no se ha aclarado.

AFP

Últimas novedades del caso

Sin embargo, hace pocos días una agencia gubernamental le informó a Jeanne que ya no registraba como muerta, aunque tampoco como viva: "Estoy en proceso", afirmó la mujer.

"Quiero que el Estado me devuelva mi identidad. Me la quitaron. Quiero recuperar mi vida, recuperar a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, mi círculo social", agregó.