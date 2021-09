Mujer es hallada muerta dentro de su casa por su esposo e hijas al regresar de vacaciones

Una madre de California, Estados Unidos, fue hallada sin vida dentro de su casa por sus hijas adolescentes y su esposo, quienes regresaban de unas vacaciones. La policía investiga el caso como un homicidio.

El cuerpo de Virginia “Gina” Cantero, de 36 años, fue hallado por sus familiares, la noche del martes 7 de septiembre de 2021. La policía de la ciudad de Sylmar llegó a la casa de la mujer tras responder al llamado de su esposo e hijas, escribió People en Español.

La familia de Cantero viajó a México durante el fin de semana feriado, detalló a la revista la detective Christine Moselle, del departamento de policía de Los Ángeles.

“Su familia estuvo fuera de la ciudad, regresaron el martes por la noche y (fue cuando) la descubrieron. Estuvo muerta por un tiempo desconocido, pero definitivamente por varios días”, dijo Moselle.

El hermano de la víctima, Sean Soto, dijo a los medios locales que probablemente su hermana fue asesinada poco tiempo después de que su familia se fuera de la casa el viernes 3 de septiembre. “La llamé los últimos días... sin respuesta”, aseguró a NBC4.

La policía está tras la pista del asesino

Las autoridades no creen que Cantero fue víctima de un asalto o un robo. “No hay evidencia de entrada forzada”, declaró Moselle, quien además asegura que todavía están esperando confirmar la causa de su muerte.

Ningún arresto relacionado al caso se llevó a cabo por los momentos. “Todavía estamos desarrollando un sospechoso, pero tenemos una persona de interés”, agregó la detective.

Por otro lado, las autoridades se percataron de que el vehículo de Cantero no se encontraba en la casa, pero fue hallado en la división noreste del departamento de policía de la ciudad, a varias millas de su casa.

“Ella me alimentó, me vistió. Nunca me cobró nada. Cuando cocinaba, se aseguraba de que yo también tuviera un plato”, dijo Estashia McGinnis, una amiga de la víctima.

La policía de Los Ángeles se encuentra investigando el caso y pide a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con ellos para poder darle respuesta a la misteriosa muerte de Cantero.

