"Comenzó a ponerse azul": Madre salvó la vida de su hijo luego que le robara la comida a otro niño

¿Qué pasó?

Aimee Eaton, de 20 años, recordó el momento en el que su hijo se puso azul cuando se atragantó con la comida que había robado a otro niño.

En noviembre de 2020, la madre estaba en casa con su hijo Tobi, de 18 meses, y tuvo que poner en práctica sus habilidades en primeros auxilios solamente un día después de aprenderlas.

Estaba dando comida a Tobi y a algunos amigos, cuando lo vio tomar un puñado de comida del plato de otro niño.

"Fui a decirle que no deberías robar comida, pero cuando fui a quitárselo, se metió la comida en la boca sin masticar", dijo la mujer.

De acuerdo a lo publicado por The Sun, dos de cada cinco padres no se sienten seguros de realizar primeros auxilios a sus hijos, mientras que la misma proporción no tendría ni idea qué hacer para algunas emergencias claves, como una convulsión o una quemadura grave.

Arcadas durante unos 30 segundos

El niño tuvo arcadas durante unos 30 segundos antes de que su madre se diera cuenta de que la comida estaba alojada en su garganta.

"Simplemente se detuvo e instantáneamente comenzó a ponerse azul. Parecía como si quisiera estar enfermo, pero no podía. Estaba absolutamente petrificado", recordó.

La mujer primero trató de darle golpes en la espalda mientras él se mantenía erguido antes de inclinarlo sobre sus rodillas con su cabeza apuntando al suelo.

Miedo de golpearlo demasiado fuerte

"Le di un golpe en la espalda entre sus hombros cuatro o cinco veces antes de que saliera la comida. Tenía miedo de golpearlo demasiado fuerte, va en contra de todo en lo que crees. Pero también sabía que no podía dejar que se ahogara".

Afortunadamente, el día anterior, Aimee había tomado un curso virtual de primeros auxilios con la Cruz Roja Británica.

"Si no hubiera tenido ese entrenamiento, honestamente no sé qué hubiera hecho. Probablemente hubiera entrado en pánico o hubiera gritado para que alguien me ayudara. Mi amiga estaba allí y se estaba poniendo peor que yo", aseveró.

El niño, que ahora tiene dos años, se ha recuperado de la terrible experiencia, pero su madre tiene la misión de lograr que todos los padres aprendan primeros auxilios vitales.

"Definitivamente haz el entrenamiento en primeros auxilios. Es gratis, no toma mucho tiempo y puede salvar la vida de alguien", dijo.

