Muere recién nacida en un hospital: Su madre denuncia que la ahogaron al darle leche con un vaso

Hace un año y nueve meses, Ámbar Liendo Hernández, llegó a Colombia procedente de Venezuela. Hace una semana dio a luz a una niña en el hospital Kennedy, ubicado en Bogotá, pero su alegría se transformó en tragedia y ahora pide justicia tras el fallecimiento de la bebé.

Apenas habían transcurrido 24 horas desde el nacimiento cuando se produjo la muerte de la criatura. Un error humano sería la causa, denuncia.

“Me la cogió una enfermera para darle la lechita, yo le pregunto si aquí no usan tetero y ella me dice que en Colombia eso está prohibido, que se le da en vaso”, afirmó la madre en una entrevista con el canal RCN.

Desde su casa en el barrio Dindalito, Liendo muestra la ropita, pañales y otros artículos que había comprado para recibir a la niña, que como declaró era su “adoración”.

“Me dice el médico de cuidados intensivos que la niña broncoaspiró y al momento que la estaban intubando le sacaban mucha leche”, indicó.

Liendo aseguró, además, que en el centro de salud pública sufrió malos tratos debido a su nacionalidad. “Qué problema con las venezolanas, que no quieren hacer caso, que si yo no sabía que en Colombia no se usa biberón, que la leche se les da en tarrito a los niños”, le dijeron en el hospital.

Madre y abuela piden justicia

En otro video, publicado por el periodista Carlos Arturo Albino en su cuenta en Instagram, la abuela de la pequeña relata el dolor que vive.

"Estas horas han sido de mucha angustia, de mucho nerviosismo. Pido que se haga justicia, en el mundo no pueden existir seres que maltraten a una criatura por ser de diferente color", denunció.

En el mismo relato, Liendo indicó que en el hospital atribuyen la muerte a una cardiopatía congénita, pero aseguró que no fue detectada alguna anormalidad durante su embarazo. El caso es investigado por la Fiscalía.

Por su parte, el hospital negó, a través de un comunicado citado por RCN, cualquier práctica de discriminación y "reitera su compromiso por el cuidado de la vida sin distinción social, religión o nacionalidad".

Todo sobre Mundo