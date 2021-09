Presidente Joe Biden asiste a homenaje de víctimas del 11 de septiembre en el Pentágono

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este sábado un monumento en memoria de las víctimas del 11 de septiembre en el Pentágono, concluyendo un recorrido por los tres lugares que sufrieron atentados de aviones secuestrados hace exactamente 20 años.

Junto con la primera dama, Jill Biden, el mandatario asistió a una ceremonia en donde se tocó la marcha fúnebre del ejército estadounidense, ante la imponente sede de poder militar.

La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff, le acompañaron al momento de depositar una corona fúnebre en el monumento a las víctimas del 11 de septiembre del Pentágono, donde se estrelló una de las aeronaves secuestradas por miembros de Al Qaeda, dejando 125 muertos.

We honor those lives lost on Flight 93 on that dark day in history 20 years ago. No matter how much time has passed, these commemorations bring everything painfully back for their loved ones. Your courage gives us courage. pic.twitter.com/MzXiTba13t

We never forget.



We never forget the children who have grown up without parents. Parents who have suffered without children. Husbands and wives who had to find a way forward without their partners. Brothers, sisters, loved ones.



Jill and I hold you close in our hearts. pic.twitter.com/ydppFkpV4y