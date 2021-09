Torres Gemelas: ¿Cuánto medían y qué funcionaba en su interior durante el 11 de septiembre de 2001?

Parecía ser un día normal. La gente hacía sus labores en el World Trade Center como cualquier jornada de trabajo. Hasta que, de pronto, solo había fuego, gritos y caos.

El 11 de septiembre del 2001, ocurrió uno de los más grandes atentados terroristas-suicidas a nivel mundial. La red yihadista “Al Qaeda”, liderada por Osama Bin Laden, secuestró cuatro aviones comerciales para impactarlos en diferentes puntos de Estados Unidos.

El vuelo 77 de American Airlines, fue estrellado en la fachada oeste del Pentágono, en Virginia. Por otro lado, el vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo destruir el Capitolio estadounidense, ubicado en Washington DC, pero este se fue directo al suelo en un campo abierto, cerca de Pensilvania.

Los dos restantes corresponden al 11 de American Airlines y al 175 de United Airlines, impactando las "Torres Gemelas”, en pleno New York.

Sin duda alguna, esta tragedia, que cobró la vida de 2.996 personas, conmocionó a todo el mundo. A casi 20 años del atentado, te contamos detalles del complejo de edificios del bajo Manhattan.

¿Qué era?

El World Trade Center era un conjunto de siete edificios en los que se destinaban espacios para compañías y organizaciones, principalmente, del mundo del comercio.

Dentro de los pisos del Trade, había espacios destinados a importantes firmas financieras asociadas a Wall Street, Morgan Stanley, Salomon Brothers, entre otras.

Por otra parte, las torres tenían lugares turísticos o muy visitados por extranjeros o personas que querían distraerse solamente.

En la torre norte, en los pisos 106 y 107, se podía encontrar el restaurante “Windows Of The World”, y la torre sur contaba con algunos metros cuadrados destinados al público, con un área interior y exterior de observación llamada “Top of The World”, desde el piso 107, hasta la última plataforma.

¿Cuánto medían las Torres Gemelas?

De todo el grupo de edificaciones, las Torres Gemelas eran las más populares por su gran altura. Cada una, se levantaba con más de 410 metros, en donde la totalidad de 110 pisos, ocupaba cerca de 65.000 metros cuadrados.

El World Trade Center 1 (torre norte), sobrepasó al Empire State, teniendo el título del edificio más alto durante dos años. Con 417 metros de altura, poseía una antena de telecomunicaciones en su azotea, alcanzando, con ella, los 527 metros. Como referencia, el Costanera Center ubicado en Santiago, tiene 300 metros de alto.

Con un total de 415 metros y su planta de observación en su interior, lo que la transformó, en un lugar recurrente para turistas, la torre sur se convirtió en la segunda más alta del mundo.

¿Qué hay en ese lugar actualmente?

A 10 años del atentado, el 11 de septiembre de 2011, se construyó en el mismo espacio del bajo Manhattan, un monumento en honor a todas las víctimas del ataque terrorista. Luego, desde 2014, lo acompaña un museo, en el que se pueden ver diferentes objetos, documentos y pertenencias de los antiguos edificios destruidos.

