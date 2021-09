"Espero que algún día me perdones": Escalofriante confesión de joven que pasó seis meses junto al cadáver de su abuela

"Los primeros meses fueron difíciles y recurrí al alcohol", fueron parte de las palabras que dejó por escrito Agustín, joven de 24 años que vivió junto al cadáver de su abuela en la localidad de Caseros, en Buenos Aires, Argentina.

El sujeto se confesó por medio de una carta, luego de haber vivido durante seis meses junto al cadáver de su abuela para aparentemente seguir cobrando la pensión, hecho que fue descubierto el pasado viernes.

María Jevos, la adulta mayor de 89 años, se encontraba desaparecida y su cuerpo fue hallado sobre una cama, en su propia vivienda, por parte de funcionarios policiales.

Tras dar con los restos de la mujer, todas las sospechas recayeron sobre su nieto, quien era el encargado de cuidarla a raíz de su avanzada edad.

"No sabía cómo decirlo"

Agustín escapó de la localidad de Chascomús, aunque sin antes dejar una carta a su familia para así pedirles perdón, confesando parte de lo ocurrido con María.

En una primera instancia se conoció de un extraño mensaje que decía: "No entres. Laura. Llama al 911. Léeme". Sin embargo, sus palabras solo comenzaban ahí.

Crónica

"La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid", confesó el joven.

De acuerdo a lo anterior, indicó que "un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso (habíamos arreglado para ir temprano al día siguiente)".

"Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdones. Sé fuerte por Florencia", sostuvo.

Asimismo, explicó que "toda la mugre que encuentres en casa se acumuló luego de la muerte de la abuela. Los primeros meses fueron difíciles y recurrí al alcohol".

"Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre nunca. Siempre estuvo de punta en blanco y vivió como reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo pero no puedo. Un beso", sentenció Agustín.

Fuentes policiales informaron preliminarmente que el joven fue localizado cuando volvía de Chascomús, ya que al parecer se había quedado sin dinero durante su huida.

Crónica

