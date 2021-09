Mujer celebra como Nicole Kidman su divorcio y su foto se viralizó en las redes sociales

Liz Maupin estaba ansiosa por mostrar cuán feliz estaba por divorciarse. Por ello, se vistió con el mismo atuendo que Nicole Kidman usó cuando se oficializó su separación de Tom Cruise en 2001 y el momento se viralizó.

Cuando la actriz australiana salió de la oficina de su abogado en Los Ángeles, hace 20 años, fue fotografiada con los brazos hacia arriba en señal de celebración; ahora la joven estadounidense posó para sus invitados con una actitud similar.

La chica estuvo unas semanas buscando la blusa floral que lució Kidman, pero al no encontrarla recurrió a Carlie Armstrong, quien le hizo una a su medida, informó el diario Daily Mail.

“Honestamente, creo que solo vi la foto por primera vez hace unos años y me encantó. Puedes sentir lo aliviada, lo feliz que está Nicole de haber terminado'', comentó Maupin. Ella espera que Kidman vea la imagen y se sienta orgullosa.

Maupin, de 34 años, se identifica en sus redes sociales como productora, escritora y entusiasta de la música y festejó con sus amigos el fin de semana su separación. Entre 2013 y 2018 estuvo casada con el comediante Danny Maupin.

La mujer imprimió y enmarcó la foto de Kidman y sorprendió a sus invitados al mostrarse en su fiesta de divorcio con el vestuario similar.

Posteriormente, publicó su fotografía en su cuenta en Twitter y cuando despertó había acumulado miles de retuits y me gusta.

DID i get Nicole Kidman’s divorce outfit created for a party for the day my divorce is final? yes i did pic.twitter.com/ppBBaz0gc6