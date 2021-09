Mauricio Luján estuvo al borde de la muerte, luego de ser brutalmente atacado por un grupo de personas a eso de las 23:00 horas del sábado pasado en la localidad de Tandil, en Buenos Aires, Argentina.

El hombre se encontraba regresando de la carnicería en la que trabaja, cuando de pronto fue interceptado por un vehículo que frenó bruscamente. En ese momento, la víctima observó a un joven que descendió del auto y cubrió su rostro inmediatamente con la capucha de su polerón para no ser identificado.

A partir de allí, la víctima decidió seguir su camino apresuradamente para llegar a su domicilio. Sin embargo, de pronto sintió varios 'puntazos' en uno de sus brazos, consigna TN.

"¿Te acuerdas de mí?"

Mauricio reaccionó rápidamente y enfrentó al individuo que lo estaba atacando: "Me dijo: '¿Te acuerdas de mí, hijo de p...?'. Al tercer puntazo le pegué una trompada con toda mi fuerza. Lo di vuelta, pero se levantó como si nada. Ahí reconocí su rostro".

En medio del violento episodio, el afectado recordó que conocía al sujeto desde el 2019, cuando descubrió que estaba en su comercio a punto de robarle un producto del mostrador.

"Estaba con una chica y ambos empiezan a correr. A él lo agarré. Lo único que hice fue tomarlo del cuello para detenerlo, lo senté afuera del local y llamé a la Policía. En ese momento dio datos falsos, contó que vivía en otra calle de la que realmente vive. Debía tener unos 15 años en aquel entonces", comentó Mauricio.

Transcurridos dos años, el atacante volvió en compañía de otras personas para buscar venganza, razón por la cual atacó a la víctima por la espalda.

"Me trencé a luchar con él. Me dio tres puntazos y escuché que le decía al resto: 'Voltéalo que lo limpiamos'. Pero me enfoqué en la cuchilla. Todos me pegaban, pero yo estaba enfocado en él, porque lo conocía. Vive a metros de la casa de mi suegro y lo distinguí. Sobre el final me pegaron una patada en la costilla que me derrumbó. Pensé que me mataban", reveló el hombre.

Hombre fue encontrado en el suelo

Luego de ser brutalmente agredido, Camila, la esposa de Mauricio se contactó con la policía tras ver por la ventana a una persona que estaba herido en el suelo, pero no supo que era su pareja hasta que el hombre logró ponerse de pie.

"Empecé a pedir auxilio y salieron todos los vecinos. En ese momento decidieron irse. Antes de subirse al auto, el que me apuñaló me miró y raspó la cuchilla en el asfalto", indicó.

Respecto al ataque del agresor, el afectado sostuvo que "me rompió toda la campera, me cortó un poquito el brazo y el hombro. Lamentablemente no se puede hacer nada. Fui a la Fiscalía, a hacer todo lo correspondiente. Hicieron un pedido de restricción, pero no se presentó en la comisaría. Tampoco pidieron el secuestro del vehículo. Andan como si nada".

En medio de este asunto, Mauricio manifestó que esta no se trató de la única vez que estuvo preocupado por su salud, ya que hace cuatro años fue diagnosticado con cáncer de colon.

"Ahora estoy perfecto, pude curarme, pero tuve que adelantar mis estudios porque los golpes pueden despertar esta porquería. Me preguntaban el otro día si tuve miedo. ¿Sabes cuándo tuve miedo? Cuando me detectaron la enfermedad", agregó.