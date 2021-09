A 44 asciende la cifra de fallecidos por inundaciones tras lluvias torrenciales en Nueva York

Al menos 44 personas han fallecido en las últimas horas en Nueva York y otros puntos de la costa noreste de Estados Unidos debido a históricas lluvias torrenciales e inundaciones provocadas tras el paso del huracán Ida.

Esto según los últimos balances suministrados la noche del jueves al viernes por autoridades locales.

Con las calles convertidas en ríos y el servicio de metro inundado, la policía de Nueva York informó de, al menos, 13 fallecidos, muchos de ellos atrapados en sótanos y alojamientos insalubres a los pies de los inmuebles de Manhattan, Queens o Brooklyn.

"Entre las personas Mmás en riesgo durante las inesperadas inundaciones están los que viven en sótanos no registrados y que no cumplen las reglas de seguridad", escribió en Twitter la congresista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez. "Gente trabajadora, familias inmigrantes y con bajos ingresos", añadió.

