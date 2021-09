El video viral de una ministra peleando con su hijo por una zanahoria en plena entrevista

El trabajo en casa dejó momentos "incómodos" durante la pandemia, donde los niños fueron muchas veces protagonistas. Carmel Sepuloni, ministra de Desarrollo Social y Empleo de Nueva Zelanda, también tuvo el suyo mientras realizaba una entrevista a través de Zoom.

Sepuloni, de 44 años, fue interrumpida por su hijo cuando se transmitía una conversación virtual. El niño ingresó a la habitación para mostrarle una zanahoria a la que calificó de “extraña” y la funcionaria del gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern giró su silla, cruzan unas palabras e intenta quitársela de la mano.

"Ese momento en el que estás haciendo una entrevista en DIRECTO vía Zoom y tu hijo entra en la habitación gritando y sosteniendo una zanahoria deforme con la silueta de las partes masculinas", tuiteó Sepuloni, refirió El Diario.

"Sí, casi nos peleamos por una zanahoria delante de la cámara, y sí, aunque ahora me río de ello, ¡no lo hacía en ese momento!", comentó en su red social, donde compartió el breve video en el que también se escucha la risa del periodista de Radio Samoa que le formulaba preguntas.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu