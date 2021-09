Acosador estrangula a joven influencer y modelo de Instagram en su propia casa

Jane Gagnier, de 33 años, una popular influencer y modelo de Instagram, fue asesinada por un hombre que la acosaba. Kevin Alexander Accorto la estranguló dentro de su propia casa en Texas, Estados Unidos.

La joven, que se hacía llamar Miss Mercedes Morr, fue hallada sin vida dentro de su apartamento en la ciudad de Houston, el domingo 29 de agosto de 2021, por la policía, según informó People en Español.

En la escena del crimen, las autoridades también encontraron el cadáver de Kevin Alexander Accorto, de 34 años. El hombre, proveniente de Florida, es el principal sospechoso de asesinato. Los forenses determinaron que murió después de matar a la modelo, detalló KHOU 11.

De acuerdo al departamento de policía de Richmond, no hubo armas involucradas en el incidente. “No quiero dar a conocer lo que tenemos o no hemos recuperado. Les diré que no hubo ningún tiroteo involucrado. No se recuperaron armas”, dijo el portavoz de la policía, el teniente Lowell Neinast.

Además aseguró que los investigadores aún están tratando de determinar cuál fue el motivo detrás del crimen.

La modelo y su asesino no se conocían

Tampoco existe evidencia que compruebe que Gagnier tenía algún tipo de relación previa con su atacante. Los familiares dijeron a la policía que no se conocían y era un acosador. “En este punto de la investigación, no creemos que existiera ningún tipo de relación entre el sospechoso y la víctima”, comentó el teniente Lowell.

Otro detalle que la policía está tratando de comprender es cómo el hombre logró entrar al apartamento de la modelo. El portavoz aseguró que no se encontraron indicios de que la puerta de entrada fuera violada o abierta a la fuerza.

“Hay que entender estos apartamentos. Se puede ingresar de tres maneras diferentes: por el garaje, por la puerta trasera, por la puerta principal. Por lo que hace que sea difícil de entender”, declaró Neinast.

Accorto no tenía historial criminal y la policía no halló órdenes de restricción vigentes en su contra. Los investigadores contactaron a la familia del hombre en Florida con el objetivo de conocer más sobre él, para así poder entender el motivo del asesinato y darle un cierre a la familia de Gagnier.

Miss Mercedes Morr cuenta con 2.7 millones de seguidores en su perfil de Instagram al momento de la publicación. Era reconocida en las redes sociales por sus sesiones de fotos, además de estar relacionada con varias celebridades como Cardi B y Tory Lanez.