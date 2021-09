Un helicóptero de la Marina de EEUU se estrelló en el Pacífico y solo un miembro de la tripulación ha sido rescatado

Un helicóptero de la Marina estadounidense se estrelló en el océano Pacífico, frente a las costas de California. Un miembro de su tripulación fue rescatado.

Esto fue confirmado el martes por la noche el ejército estadounidense, explicando que estaban en curso las labores de rescate.

El helicóptero MH-60S salió del portaaviones "Abraham Lincoln" y efectuaba un "vuelo rutinario" a unas 60 millas naúticas de la costa de San Diego cuando se produjo el accidente, hacia las 16H30 (23H30 GMT) del martes, explicó en Twitter la Flota del Pacífico de Estados Unidos.

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)