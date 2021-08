Padre de piloto muerto tras ser atropellado por un abogado en altercado vial: "No sé cuánto puede valer un espejo roto"

Un impactante hecho terminó con la vida de Julián Gustavo Giménez, piloto de Aerolíneas Argentinas que murió trágicamente el martes recién pasado tras ser atropellado por un abogado en la localidad de Vicente López.

El fatal suceso ocurrió el 4 de agosto, luego que Santiago Tomás Mazzini, el acusado, protagonizara una discusión en la vía pública con la víctima para luego atropellarlo y escapar de la escena del crimen. Por esta razón, las autoridades emitieron una alerta en todos los pasos fronterizos para dar con su paradero.

Hace un par de semanas, efectivos policiales allanaron el domicilio del presunto autor del delito, pero no pudieron ubicarlo. Debido a esto, el juez Esteban Rossignoli ordenó la inmediata detención del sujeto.

"Era un orgullo de hijo"

El padre del piloto fallecido reveló en las últimas horas el angustiante momento que vive su familia y entregó algunos detalles acerca de la personalidad de su hijo y cómo llegó a convertirse en profesional. En paralelo, el afectado exigió que el acusado se entregue lo antes posible a la justicia.

En primera instancia, el hombre comentó que el sospechoso de haberlo matado "le rompió un espejo y (su hijo) lo pagó con su vida. No sé cuánto puede valer un espejo roto por un momento de furia. A Julián por más justicia que se haga no me lo va a devolver nadie. Con mi mujer estamos destruidos", consigna TN.

"Julián era un tipo bueno, profesional, estudioso. Él compitió en un llamado para pilotos de Aerolíneas Argentinas después de haber hecho su carrera desde los 17 años. Hemos volado juntos, traté de enseñarle todo lo que pude, era un profesional impresionante", señaló el primogénito de la víctima.

"Julián era un orgullo de hijo. Fue a pagar el alquiler de su departamento y le pasó esto en el medio. Con la ira y la bronca no se va a ningún lado, se destruyó a una familia y a un futuro", dijo también.

"Quiero que esta persona aparezca y se presente ante la Justicia. No lo odiamos, y no tenemos nada personal contra él, pero tiene que ser hombre y enfrentar las consecuencias de lo que hizo", agregó el padre.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

