Informes evidencian el uso de Grindr en sacerdotes de la Iglesia Católica

The Pillar, un blog católico conservador, recabó información y publicó una serie de informes que evidenciaban el uso de Grindr, una aplicación de citas de la comunidad gay, en sacerdotes de la iglesia Católica.

El primer informe fue publicado en julio, el cual llevó a la renuncia al monseñor Jeffrey Burrill, exsecretario general de la Conferencia Episcopal estadounidense.

Posteriormente, habría un segundo informe, apuntando a figuras de la Arquidiócesis de Newark, en Nueva Jersey.

Luego, un tercer y último informe, arrojaría que, en 2018, al menos 32 dispositivos emitieron "señales" de la aplicación en el área de la ciudad del Vaticano, donde el acceso a turistas es imposible.

Rechazo dentro de la iglesia

Esta investigación genera preocupación dentro de la iglesia católica debido a que los sacerdotes toman un voto de celibato, que les prohíbe la descarga de estas aplicaciones, y por ende, también la utilización de estas.

Posteriormente, el Vaticano se reunió para analizar estos datos en el mes de junio. Pese a ello, se negaron a realizar comentarios al respecto, declinando también entrevistas.

Según una nota de The New York Times, la iglesia también se encuentra contrariada porque se violó la "privacidad" de los sacerdotes de su vida e información personal.

Años de investigación

Cabe destacar que las publicaciones de The Pillar son basadas en un "conjunto de datos muy grande" de múltiples aplicaciones de teléfonos.

Estas investigaciones son recopilaciones de dos períodos de 26 semanas: uno en 2018 y otro a finales de 2019 y comienzos del 2020.

Asimismo, Grindr es la única aplicación nombrada dentro de los informes y, además, se nombra a una sola persona por su nombre: Jeffrey Monseñor Burrill.

Credibilidad de los informes

J. D. Flynn y Ed Condon, editores de The Pillar, fueron contactados por The New York Times para ser consultados por estos informes. No obstante, declinaron referirse al respecto.

Esto fue usado por la misma iglesia para desacreditar la investigación, pidiendo a los miembros de la iglesia a no dar entrevistas y otros líderes laicos señalaron mostrarse "reacios" a discutir este hecho.

