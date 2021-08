Padre muere de un disparo mientras manejaba: Sus hijos tomaron el volante tras el asesinato

Un estremecedor hecho tuvo lugar el viernes pasado en Houston, Texas, Estados Unidos, e involucró a dos niños de 6 y 8 años que fueron víctimas de un horroroso crimen del cual fue víctima su propio padre.

Los pequeños presenciaron el momento en que su progenitor, de nombre Tyler Young, fue alcanzado por una bala mientras iban a bordo de una camioneta en la que viajaban.

En un principio, los dos menores pensaron que había impactado una piedra en el parabrisas del vehículo. Sin embargo, todo cambió cuando se dieron cuenta de que su papá, de 29 años, estaba falleciendo frente a ellos.

En cosa de segundos, los niños decidieron tomar el volante y manejar el auto, para poder dirigirse a un lugar seguro y así pedir ayuda.

Así fue como los hermanos se trasladaron por la vía de servicio cerca de la avenida Holland. Una vez detenido el vehículo, descendieron inmediatamente y fueron en busca de una mujer que vieron saliendo desde un restaurante, consigna Click 2 Houston.

Según información proporcionada por la policía, ninguno de los niños resultó con lesiones. Por otra parte, el fatal suceso se encuentra siendo investigado por la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció públicamente el domingo pasado de una recompensa de US$10.000 por cualquier información que conduzca a la detención de el o los involucrados en el crimen.

The rewards for the arrest of persons who shot and killed an off-duty @NOPDNews officer and critically injured his friend in the 4700 block of Westheimer and a young father on I-10 near Federal have both been increased to $10K. st