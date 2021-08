Construyen un auto de tamaño real solo utilizando piezas de Lego: Incluso se puede conducir

Lego, la reconocida empresa de juguetes, construyó un Toyota GR Supra a base de piezas de legos a tamaño real, el cual incluso se puede conducir.

Fueron utilizadas cerca de 477 mil piezas de Lego, según confirmó la empresa japonesa.

Según informó la empresa y el mayor fabricante automotriz del mundo, la construcción de este modelo fue posible gracias a la colaboración de Lego Japón, Legoland Japón y Toyota Gazoo Racing, que unieron esfuerzos para la celebración de 35 aniversario del Toyota Supra.

Luego de haber creado el producto real con elementos de Lego, añadieron componentes del Supra real, como las ruedas, el asiento del conductor y el volante, lo que permitió su uso real.

El modelo está equipado con un motor eléctrico que permite ponerlo en marcha y aunque no alcanza la velocidad de un auto original, increíblemente llega a los 27 kilómetros por hora.

Al menos 5400 horas de planificación y elaboración le tomó a un vasto equipo, conformado por 21 constructores de modelos y dos mecánicos.

Este auto permanecerá en Legoland de Japón hasta el 11 de octubre para su exhibición.

